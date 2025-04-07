59 процентов россиян покупают еду и одежду онлайн

В 2024 году покупали больше половины покупок продуктов питания и одежды в России совершены онлайн. На результат исследования Росстата ссылается РИА Новости.

Доля россиян, которые покупают одежду и обувь онлайн, в прошлом году выросла до 58,9%, а продукты питания и средства гигиены - до 53,6%. В категории «Бытовая техника и гаджеты» доля онлайн покупок составила лишь 46,1%.

Женщины чаще мужчин прибегают к интернету для совершения покупок - 65,6% против 62,2%. Единственная категория, где мужчины делают покупки онлайн больше женщин, - бытовая техника и гаджеты (49,2% против 43,6%).

Исследование проходит с периодичностью один раз в два года и охватом 60 тысяч домохозяйств, основано на выборочном опросе представителей различных групп и слоев населения, проживающих во всех субъектах России.