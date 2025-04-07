Фото на паспорт: лица просят не касаться

В МВД России сообщили, что с начала года отказ в выдаче и замене российского паспорта по различным основаниям получили более 1,5 тысячи заявителей, пишет РИА Новости.

Одна из причин распространенных причин отказа - неправильно сделанная фотография.

«Не допускается редактирование изображения в целях улучшения внешнего вида лица или его художественной обработки»,

- отмечает МВД.

Для людей, постоянно носящих очки, обязательно фотографирование в очках без тонированных стекол. Нельзя, чтобы глаза закрывала оправа очков. Также не допускается фотографирование с линзами, изменяющими натуральный цвет глаз.

В ведомстве напомнили, что фотография должна быть на белом фоне, без всяких посторонних предметов, а само изображение - четким, чтобы были видны все особенности лица.