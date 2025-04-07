07 апреля 2025, 20:44
Жителей Пряжинского района призывают помочь бойцам спецоперации
Совет ветеранов Пряжинского городского поселения объявил сбор гуманитарной помощи для участников зоны СВО
Фото: сообщество «Совет ветеранов Пряжинского района»
Очередная поездка к бойцам в зону СВО запланирована на двадцатые числа апреля.
«Нужны простые носки, нижнее белье, средства гигиены, репелленты, влажные полотенца, чай, кофе, разные вкусняшки, продукты, вода. Особенно рады ребята домашним заготовкам и вареньям. Приносите в Дом культуры поселка Пряжа с 9 час до 17 часов ежедневно. Им нужно все. Ребятам там очень трудно, и наша поддержка им необходима!»
— призывают ветераны–волонтеры.
Жители сел и деревень Пряжинского района совместными усилиями собирают для земляков гуманитарный груз.