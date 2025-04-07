Студенты ПетрГУ получили 1 и 3 места на Всероссийском форуме

На форуме студенты написали олимпиаду по истории фармации в годы Великой Отечественной войны, а преподаватели посетили научно-практическую конференцию "Роль современного преподавателя в патриотическом воспитании студенческой молодежи". По итогам олимпиады студенты ПетрГУ заняли 1-е и 3-е места, об этом сообщает пресс-служба ПетрГУ.

В олимпиаде участвовали студенты 9 различных вузов из нескольких регионов. Молодежь перемешали и распределили по командам. Студенты выполняли задания, которые были связаны с событиями Великой Отечественной войны, профессиональной деятельностью фармацевтических и медицинских работников. На этом этапе форума представители ПетрГУ и заняли почетное первое и третье места.

Также на форуме был заочный этап, съемка видеосюжетов, посвященных вкладу фармацевтов в Победу в Великой Отечественной войне. Жюри получило 19 различных роликов из вузов России. Студенты ПетрГУ выиграли в номинации "Вклад отдельного региона в Великую Победу".