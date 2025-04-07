07 апреля 2025, 19:29
Первокурсник ПетрГУ выполнил норматив "Мастера спорта России"
Студент показал себя на соревнованиях в Москве
Фото: спортклуб ПетрГУ
В Москве со 2 по 7 апреля прошли Чемпионат и Первенство России по киокушин. На них Роман Шмаков, первокурсник Института физической культуры и туризма, выполнил норматив "Мастера спорта России", об успехах сообщает Спортклуб ПетрГУ.
В номинации студента ПетрГУ принимало участие 27 человек. Всего на соревнованиях было 1700 спортсменов из 50 регионов России.
Спортклуб ПетрГУ поздравляет студента со спортивными достижениями и благодарит тренеров.