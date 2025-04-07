07 апреля 2025, 19:29
Общество

Первокурсник ПетрГУ выполнил норматив "Мастера спорта России"

Студент показал себя на соревнованиях в Москве
чемпионат и первенство России по киокушин студент ПетрГУ
Фото: спортклуб ПетрГУ

В Москве со 2 по 7 апреля прошли Чемпионат и Первенство России по киокушин. На них Роман Шмаков, первокурсник Института физической культуры и туризма, выполнил норматив "Мастера спорта России", об успехах сообщает Спортклуб ПетрГУ.

В номинации студента ПетрГУ принимало участие 27 человек. Всего на соревнованиях было 1700 спортсменов из 50 регионов России.

Спортклуб ПетрГУ поздравляет студента со спортивными достижениями и благодарит тренеров. 

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