Первокурсник ПетрГУ выполнил норматив "Мастера спорта России"

В Москве со 2 по 7 апреля прошли Чемпионат и Первенство России по киокушин. На них Роман Шмаков, первокурсник Института физической культуры и туризма, выполнил норматив "Мастера спорта России", об успехах сообщает Спортклуб ПетрГУ.

В номинации студента ПетрГУ принимало участие 27 человек. Всего на соревнованиях было 1700 спортсменов из 50 регионов России.

Спортклуб ПетрГУ поздравляет студента со спортивными достижениями и благодарит тренеров.