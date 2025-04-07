КамАЗ, трактор и легковушка столкнулись на мосту в Петрозаводске

Групповая авария с участием коммунальных служб произошла вечером 7 апреля на мосту между Кукковкой и Древлянкой. Случившееся запечатлела камера наблюдения «Сампо».

Коммунальные службы убирали песок с магистрали. Трактор счищал вдоль разделительного барьера песок, рядом стоял КамАЗ коммунальных служб с включенной аварийной сигнализацией.

Поток машин втискивался между ними и свободно проезжал в сторону Кукковки. Но в какой-то момент водитель трактора сдвинулся влево – это видно по расположению передних колес. Одна из двигавшихся машин врезалась в КамАЗ, потом в трактор, протиснулась между ними и остановилась перед самосвалом.

Остается вопрос, почему нельзя было организовать работы не в вечерний час-пик, когда горожане возвращаются с работы и поток машин интенсивный, или почему бы не перекрыть часть дороги и организовать реверсивное движение, как делали во время уборки снега.