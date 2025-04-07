Работнику больницы в Карелии пришлось выбивать деньги на отпуск

В ситуацию с невыплатой отпускных в Медвежьегорской ЦРБ пришлось вмешаться государственной инспекции труда Карелии. За помощью обратился работник районной больницы.

Инспекция установила нарушения трудового законодательства при оплате ежегодного оплачиваемого отпуска.

После вмешательства ведомства ЦРБ оплатила сотруднику отпуск, сумма превысила 40 тысяч рублей.