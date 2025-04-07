Мошенники с легкостью выманили у мужчины за несколько дней почти 3 млн

Житель Карелии лишился накоплений и денег из банка. Мысль о том, что его обманывают дистанционные жулики, возникла у него не сразу.

53-летний житель Сортавалы листал новости в Интернете и кликнул на рекламу, обещавшую ему море денег, но тут же закрыл окошко. Ему сразу же позвонили и предложили зарабатывать на ставках на бирже.

Так, мужчина зарегистрировался на сайте, а после перевел 10 тысяч рублей и вывел примерно две тысячи рублей прибыли. Это стало для нового биржевого игрока убедительным аргументом, что он сможет неплохо заработать.

Так за несколько дней он перевел полтора миллиона рублей и смотрел, как растет счет. Когда он попытался вывести свои деньги, то его попросили заплатить какую-то страховку в размере 400 тысяч. Но якобы перевод не состоялся и за ошибку с него потребовали штраф в двукратном размере. 800 тысяч мужчина взял уже в кредит и тоже перевел, но ему снова сказали, что деньги якобы не поступили.

В этот раз мужчина понял, что его водили за нос. Полиция возбудила уголовное дело.