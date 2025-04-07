Жителей карельского города возмутила тотальная вырубка деревьев

Жители Олонца в шоке от количества вырубленных в городе деревьев. На некоторых улицах зеленые насаждения снесли совсем, на других — уродливо, как считают олончане, обрезали.

«Какие же некрасивые теперь улицы - Речная, Красноармейская, Карла Маркса. Вырубили все! А взамен ничего не садят. А деревья очень украшали наш город летом и зимой. Не говоря уже о пыли, кислороде…»,

- пишет Наталья Григорьева.

Глава Олонецкого района Вадим Мурый настаивает, что обрезка деревьев — санитарная, а вырубают те деревья, которые отжили свой срок.

«Убирают аварийные, больные, наклоненные, усыхающие и надломленные ветви. Также проводится и формовочная обрезка, которая позволяет придать дереву красивую форму кроны. Действительно, с одной стороны, обрезанные деревья сейчас выглядят не очень красиво, с другой - бывают случаи, когда необрезанные ветки деревьев падают практически перед ногами прохожих»,

- пишет на своей странице глава района Мурый.

В ответ олончане подозревают лоббирование чьих-то бизнес-интересов.

«Объяснение ваше, которое вы по-чиновничьи легко даете, никудышное, и каждому действию можно найти другую причину. Формовочную обрезку вы пытаетесь оправдать приданием дереву красоты. Я же полагаю, что тут следует рассматривать наличие чьего-то бизнес-интереса, ведь обрезанием высоких деревьев зачастую занимаются промышленные альпинисты, а это, уверяю вас, очень большие деньги!», - пишет на странице главы района Василий Иванов-Вейкки.

Власти Олонца видят, что весенняя вырубка и обрезка деревьев вызвала в интернете бурную дискуссию среди жителей города, открыты для этой дискуссии и готовы объяснять свои действия.

Районные власти уверены, что санитарная обрезка не только пойдет на пользу деревьям, но изменит облик Олонца в лучшую сторону.