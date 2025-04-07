Сотни волонтеров «Воздуха Карелии» обсудят подготовку к фестивалю

В Петрозаводске активно готовятся к главному музыкальному приключению карельского лета.

Организаторы раскрывают имена новых участников, а желающие присоединиться к команде тех, кто создает «Воздух Карелии», отправляют заявки.

Координаторы юбилейного фестиваля получили почти 400 заявок от желающих стать волонтером «Воздуха Карелии» и говорят, это не предел.

Старших волонтеров фестиваля уже собирали для обсуждения подготовки к мероприятию и организационных вопросов. А на этой неделе 10 апреля в 19:00 организаторы проведут большое общее собрание со всей дружной командой.

«Воздух Карелии» будет проходить в Песках с 12 по 15 июня (0+).