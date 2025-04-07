Погибшего участника спецоперации похоронили в Карелии

В понедельник, 7 апреля, в Карелии простились с участником специальной военной операции Сергеем Гуриным. Об этом сообщает паблик администрации Сортавальского округа.

Церемония прощания прошла в городском траурном зале. У гроба с телом погибшего военнослужащего встал почетный караул.

В память о погибшем военном была объявлена минута молчания. Власти округа выразили соболезнования родным и близким бойца.