07 апреля 2025, 14:58
Погибшего участника спецоперации похоронили в Карелии
В Сортавале простились с Сергеем Гуриным
Фото администрации Сортавальского округа
В понедельник, 7 апреля, в Карелии простились с участником специальной военной операции Сергеем Гуриным. Об этом сообщает паблик администрации Сортавальского округа.
Церемония прощания прошла в городском траурном зале. У гроба с телом погибшего военнослужащего встал почетный караул.
В память о погибшем военном была объявлена минута молчания. Власти округа выразили соболезнования родным и близким бойца.