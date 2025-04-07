07 апреля 2025, 14:31
Общество

Более 40 пациентов эвакуировали с начала года в Карелии вертолетами

Глава Минздрава республики рассказал о работе санавиации
Фото: unsplash.com / Vlad Sabila

С начала года в Карелии вертолет санавиации совершил 31 вылет. Были перевезены 43 пациента, об этом сообщает паблик Минздрава республики.

По данным ведомства, пациенты, которым требовалась срочная помощь, доставлялись в лечебные заведения Петрозаводска и Санкт-Петербурга.

Всем пациентам была оказана квалифицированная помощь.

Обсудить
Метки: 
Минздрав
михаил охлопков
санавиация
вертолет
новости Карелии