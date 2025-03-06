Выбор редакции: возвращение маленькой мисс, мэр лишился должности

Дело об убийстве женщины на рабочем месте на глазах коллег рассматривают в суде. Двое детей остались сиротами. Обвиняемый Александр Елин – бывший муж убитой. Он отказался давать показания, но согласился ответить на вопросы.

В Суоярвском округе надеются на подъем рождаемости.

Суд досрочно прекратил полномочия главы администрации Костомукшского городского округа Сергея Новгородова.

Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии может остаться без руководителя. Сергей Щебекин собрался покинуть пост.

Группа депутатов карельского парламента просит руководство республики помочь самой крупной северной ферме Карелии субсидией на сено.

Ушла из жизни заслуженный работник сельского хозяйства Карелии Вера Назарова.

Приключения «Маленькой мисс Петрозаводск», которая вернулась на Родину из тайского «обезьянника», не закончились. Девушка прилетела в Шереметьево, но к встречавшим ее не вышла, а спряталась в туалете. Что дальше стало с «маленькой мисс», неизвестно.

В Карелиястате рассказали об изменении цен в республике за последнюю неделю.

Заброшенный из-за неоконченного ремонта стадион в Кондопоге обретает шанс на возрождение. Его обещают все-таки достроить и выделить на это из карельской казны более 80 миллионов рублей.

В Минэке Карелии рассказали, куда можно будет улететь летом из республики. Путешественники смогут отправиться самолетом из Петрозаводска в Калининград, Минеральные Воды и Екатеринбург.

Таким запомнился этот день. Берегите себя и своих близких.