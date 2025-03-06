06 марта 2025, 15:41
Еще один министр освобождает пост в Карелии
Сергей Щебекин уходит по собственному желанию, сообщает канал в Telegram
фото: пресс-служба правительства РК
Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии может остаться без руководителя. Информация о том, что Сергей Щебекин покидает руководящую должность, появилась сегодня в телеграм-канале «Долго будет Карелия сниться».
В источнике указано, что министр уходит по собственному желанию. Официального объявления пока не было.
Щебеин ранее возглавлял управление федеральной службы судебных приставов Московской области, в 2017 году приехал в Карелию, был главой минимущества, а затем минтранса Карелии.