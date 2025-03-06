Еще один министр освобождает пост в Карелии

Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии может остаться без руководителя. Информация о том, что Сергей Щебекин покидает руководящую должность, появилась сегодня в телеграм-канале «Долго будет Карелия сниться».

В источнике указано, что министр уходит по собственному желанию. Официального объявления пока не было.

Щебеин ранее возглавлял управление федеральной службы судебных приставов Московской области, в 2017 году приехал в Карелию, был главой минимущества, а затем минтранса Карелии.