04 марта 2025, 13:29
Депутаты поставят оценку работе Инны Колыхматовой
Глава столицы Карелии отчитается о своей деятельности и деятельности администрации города за 2024 год
фото: «Петрозаводск говорит»
Глава Петрозаводска отчитается о своей работе за 2024 год и деятельности мэрии перед депутатами Петросовета.
Отчет Инны Колыхматовой прозвучит на сессии городского совета 28 марта.
В проектах решений, вынесенных на обсуждение, всего один вопрос, касающийся работы главы города за год.
Петрозаводчане уже сейчас могут ознакомиться с проектом отчета главы города – на сайте городского совета он почему-то подписан как «Приложение». Отчет расписан на 69 страницах.