Депутаты поставят оценку работе Инны Колыхматовой

Глава Петрозаводска отчитается о своей работе за 2024 год и деятельности мэрии перед депутатами Петросовета.

Отчет Инны Колыхматовой прозвучит на сессии городского совета 28 марта.

В проектах решений, вынесенных на обсуждение, всего один вопрос, касающийся работы главы города за год.

Петрозаводчане уже сейчас могут ознакомиться с проектом отчета главы города – на сайте городского совета он почему-то подписан как «Приложение». Отчет расписан на 69 страницах.