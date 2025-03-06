Нож к горлу под предлогом романтических отношений

Текст, фото: Антонина Кябелева

6 марта в Петрозаводском городском суде продолжилось рассмотрение громкого уголовного дела, которое связано с шокирующими событиями, произошедшими в июле 2024 года в петрозаводском офисе, расположенном в проезде Автомобилистов. Тогда Александр Елин на глазах у коллег жертвы зарезал свою бывшую супругу Илону. Двое детей остались сиротами.

Судебный процесс начался в декабре 2024 года. Елину было предъявлено обвинение в похищении человека с применением насилия (ст. 126 ч.2 УК РФ) и в убийстве (ст.105 ч. 1 УК РФ).

Предполагалось, что 6 марта состоится допрос подсудимого. Александр Елин отказался давать показания, но согласился ответить на вопросы. Предварительно были оглашены показания, данные им в ходе предварительного следствия.

Подсудимый наблюдался у психотерапевта, переживал депрессию и страдал от бессонницы. После развода Елин пытался вернуть свою жену, которую сильно ревновал. Он предварительно договорился с ней о встрече. Бывшие супруги должны были съездить на базу отдыха «Белые ключи» и посетить там ресторан. В преддверии встречи Елин приобрел охотничий нож, садовые ножницы, скотч.

13 июня Елин подъехал на своей машине к зданию, где работала Илона. Они поехали в сторону Кондопоги. В районе Гирваса подсудимый свернул с главной дороги.

«Мы пересели на заднее сиденье под предлогом романтических отношений. И там я приставил своей жене нож к горлу»,

- зачитал показания прокурор Владимир Луценко.

Елин утверждал, что хотел знать правду о личной жизни бывшей супруги. Он связал ее, и стал бить электрошокером по ногам. Несчастная женщина сказала, что готова во всем признаться. Илоне, видимо, как-то удалось успокоить бывшего мужа, и в результате он отвез ее домой.

После подобного «свидания» Илона поначалу вообще отказывалась отвечать на телефонные звонки, а затем сказала, что после того, что сделал Елин, между ними ничего не может быть.

4 июля бывший супруг поехал в офис к Илоне, чтобы поговорить с нею. По его версии, он хотел покончить с собой на ее глазах. Для этого он даже арендовал строительный пистолет. Из рабочего кабинета, где находились коллеги Илоны, она выйти отказалась. Тогда Александр Елин приставил к ее горлу нож. Все вокруг закричали. Подсудимый стал хаотично наносить бывшей жене удары ножом. После того, как женщина упала на пол, по версии Елина, он приставил к своему виску строительный пистолет и нажал на спуск. Но тот не сработал. Подоспевшие на женские крики мужчины скрутили Елина.

В суде Александр Елин сказал, что только частично подтверждает ранее данные показания. Он утверждает, что им двигала не ревность, а желание узнать, кто же является отцом их детей. Подсудимый утверждает, что он смутно помнит, как он вывез Илону в лес, и что там происходило. Подробности убийства бывшей супруги в его памяти тоже запечатлелись плохо. Правда, он помнит, что, когда коллеги Илоны повалили его на пол, он сказал: «Нечего было изменять».

Елин не отрицает, что именно он убил бывшую супругу, но постоянно жаловался на провалы в памяти:

«Я не помню ни одного удара, как я нанес ножом. Я даже не помню, как я туда приехал».

Он сказал, что сожалеет о произошедшем. Председатель Петрозаводского городского суда Денис Катанандов уточнил, в чем он раскаивается. По словам подсудимого, теперь такого он «даже в страшном сне не совершил бы».

Судья поинтересовался, зачем понадобился строительный пистолет.

«Покончить с собой»,

- утверждает Александр Елин.

Правда, для того чтобы он сработал, нужно было с силой прикладывать его к поверхности. Таких нюансов подсудимый не помнил. Он лишь сказал, что нужно было нажать на спуск.

На вопрос судьи, преследовал ли подсудимый бывшую жену, тот ответил отрицательно. Одновременно он подтвердил, что уже после развода нанял детектива, чтобы узнать о ее изменах.

Александр Елин не согласен с выводами судебно-психиатрической экспертизы. По его словам, он рассказывал о произошедшем со слов следователя, а сам мало что помнит отчетливо. Елин рассказал, что даже говорил очень медленно, так как находился в плохом психологическом состоянии. Его защитник Дмитрий Маслов сказал, что к следующему заседанию подготовит ходатайство о проведении дополнительной судебно-психиатрической экспертизы.

После этих заявлений прокурор предложил посмотреть отрывок видеозаписи допроса Елина. На нем Елин говорит вполне уверенно, с подробностями рассказывая, как он вывез бывшую супругу в лес, и что там происходило.

Следующее судебное заседание намечено на 19 марта. Если суд не удовлетворит ходатайство о назначении дополнительной судебно-психиатрической экспертизы, то, скорее всего, начнутся прения сторон. Во всяком случае, и прокурор, и защитник намерены к ним готовиться. Остается только добавить, что суд лишил Елина родительских прав в отношении дочери.