06 марта 2025, 17:15
Второй месяц года порадовал количеством новорожденных в Суоярви
В Суоярвском округе надеются на подъем рождаемости
фото: freepik.com
В феврале в Суоярви на свет появилось в три раза больше малышей, чем в первый месяц года. На радостные цифры обратили внимание в местной администрации.
Восемь маленьких сердечек забились в округе. На свет появились три мальчика и пять девочек.
В администрации количество новорожденных назвали добрым знаком.
«Если так дело пойдет и дальше, то округ может выйти на гораздо лучший показатель по рождаемости, чем в предыдущем году (напомним, что в 2024-м у нас было зарегистрировано 50 рождений)», - заявили чиновники.