Второй месяц года порадовал количеством новорожденных в Суоярви

В феврале в Суоярви на свет появилось в три раза больше малышей, чем в первый месяц года. На радостные цифры обратили внимание в местной администрации.

Восемь маленьких сердечек забились в округе. На свет появились три мальчика и пять девочек.

В администрации количество новорожденных назвали добрым знаком.

«Если так дело пойдет и дальше, то округ может выйти на гораздо лучший показатель по рождаемости, чем в предыдущем году (напомним, что в 2024-м у нас было зарегистрировано 50 рождений)», - заявили чиновники.