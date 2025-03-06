Движение троллейбусов возобновят по Пименовскому мосту в Петрозаводске

Глава Петрозаводска Инна Колыхматова в эфире программы «ЦУР объясняет» ответила за вопросы горожан о перезагрузке транспортной системы в карельской столице. Это не только поиск альтернативы частным перевозчикам, но и обновление системы троллейбусного сообщения в Петрозаводске.

Мэр рассказала о планах администрации продолжить обновление троллейбусного парка, продлить и трансформировать маршруты следования и ввести новые. Так, в ближайшее время будет восстановлено движение троллейбусов по Пименовскому мосту. Движение по нему было прекращено на 10 лет, что стало большим неудобством для жителей Зареки.

Также в планах преобразование маршрута следования троллейбусов № 5 и № 2, продление маршрутов № 4 и № 7 и запуск новых автобусных маршрутов, которые обеспечат транспортное сообщение с отдаленными районами города.

Фото: Любовь Козлова