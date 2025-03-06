Меценаты из Петрозаводска отремонтировали творческую студию для слепых

Меценаты из Петрозаводска отремонтировали творческую студию для людей с нарушением зрения. «Бисерная сказка» работает при Всероссийском обществе слепых в Карелии.

Во время занятий с потолка на людей падала штукатурка, а мебель из Советского союза просто разваливалась. Сейчас в кабинете светло и чисто, закуплена новая мебель: большой удобный стол, шкафы для поделок с подсветкой, на окне новые жалюзи. Теперь люди с инвалидностью могут с комфортом проводить время и творить. А все их изделия можно купить на специальной благотворительной полке на Ленина, 35 или заказать в группе https://vk.com/club223753971.

Все собранные средства идут на работу студии и покупку материалов для рукоделий. Подробности в нашем сюжете. // Видео: телеканал "Ника плюс".