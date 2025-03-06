06 марта 2025, 13:50
Жителей Карелии предупредили о взрывах в пятницу
В Питкярантском округе будут проводиться работы на месторождении
Фото: freepik.com
В пятницу, 7 марта, на юге Карелии будут греметь взрывы. Соответствующее предупреждение опубликовала администрация Питкярантского округа.
По данным источника, в месторождении гнейсо-гранитов «Нюрин-Саари-1» будут проводиться взрывные работы. Они запланированы на период с 10 до 19 часов.
Опасная зона рядом с карьером будет оцеплена, пускать посторонних в опасную зону не будут.