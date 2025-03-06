Жителей Карелии предупредили о взрывах в пятницу

В пятницу, 7 марта, на юге Карелии будут греметь взрывы. Соответствующее предупреждение опубликовала администрация Питкярантского округа.

По данным источника, в месторождении гнейсо-гранитов «Нюрин-Саари-1» будут проводиться взрывные работы. Они запланированы на период с 10 до 19 часов.

Опасная зона рядом с карьером будет оцеплена, пускать посторонних в опасную зону не будут.