Одежду и обувь конфисковали из магазина в Петрозаводске

В столице Карелии в одном из магазинов продавали одежду и обувь с нарушениями требований технического регламента таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности».

В Роспотребнадзоре пояснили, что на товарах не было маркировки с указанием адреса изготовителя, из какого сырья сделана продукция, а часть информации на товарах была на иностранном языке.

Мировой суд назначил предпринимателю штраф в размере пяти тысяч рублей с конфискацией продукции. Но решение было обжаловано в городском суде. В итоге Петрозаводский суд заменил штраф на предупреждение. А конфискованную одежду и обувь должны уничтожить.