06 марта 2025, 13:02
Петрозаводчан предупредили об опасности на одном из перекрестков
Открытый люк обнаружен на улице Профсоюзов в карельской столице
Фото: «Петрозаводск говорит»
Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска предупреждает горожан об опасности. Соответствующее сообщение появилось в паблике ЕДДС.
По данным службы, на пересечении улиц Профсоюзов и Связи обнаружен открытый люк. Он располагается прямо на проезжей части и представляет собой угрозу и для автомобилистов, и для пешеходов.
Информация об этом была передана специалистам для принятия мер. Горожан просят быть осторожными при передвижении в указанном районе.