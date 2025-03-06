Петрозаводчан предупредили об опасности на одном из перекрестков

Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска предупреждает горожан об опасности. Соответствующее сообщение появилось в паблике ЕДДС.

По данным службы, на пересечении улиц Профсоюзов и Связи обнаружен открытый люк. Он располагается прямо на проезжей части и представляет собой угрозу и для автомобилистов, и для пешеходов.

Информация об этом была передана специалистам для принятия мер. Горожан просят быть осторожными при передвижении в указанном районе.