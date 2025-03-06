Построить стадион с подогревом не могут, а бассейн с подогревом готов

Уличный бассейн с подогревом собираются открыть в Кондопожском районе. Между тем в Кондопоге уже несколько лет никак не могут создать стадион с подогревом, на котором круглый год смогли бы заниматься юные спортсмены.

Открыть теплый уличный бассейн хотят с апреля этого года. Зимой вода в бассейне будет подогреваться до 42 градусов, а летом - до 27-28. Но это еще не все новинки на территории парк-отеля в Гирвасском поселении, которые создает бизнесмен из Новосибирска при государственной поддержке. В термальном комплексе будет и баня, и аквамассаж, гейзер, «лягушатник» для маленьких гостей.

Для жителей Карелии будут действовать льготные цены, обещают и особые условия для нуждающихся в поддержке категорий граждан, включая детей-сирот и участников специальной военной операции. Спа-комплекс рассчитан на семейный отдых.