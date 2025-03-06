Первый в Карелии стадион с подогревом поля оборудуют в Кондопоге

Реализация непростого проекта рассчитана на два года, но рассматривается возможность завершения объекта до конца 2025 года. Соответствующее поручение Артур Парфенчиков дал Министерству образования и спорта республики. На стадионе оборудуют футбольное поле с искусственным газоном и подогревом. Площадка станет первым подобным объектом в Карелии. Полный комплекс работ предполагает также устройство водоотведения, оборудование трибун и освещения. Ранее реализовать проект на муниципальном уровне не удалось, в т.ч. из-за недобросовестных подрядчиков – по поручению Артура Парфенчикова объект передан на республиканский уровень – курировать строительство стадиона будет Министерство образования и спорта совместно с Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.

Также на встрече с населением жители Кондопоги попросили Главу Карелии помочь с оборудованием в городе современной детской площадки. Артур Парфенчиков поручил региональному Минстрою совместно с местной администрацией подобрать подходящее место – удобное для родителей с детьми – и выполнить установку комплекса уже в этом году.

Ещё одним важным новым социальным объектом, о котором Глава Карелии рассказал, отвечая на вопросы граждан, станет общежитие для Кондопожского отделения Петрозаводского лесотехнического техникума. Его создадут на базе одного из зданий седьмой школы. Изначально оно было построено именно в качестве общежития, а под школу приспособлено уже позже. Глава Карелии поручил Министерству образования и спорта республики разработать проект модернизации здания и переоборудовать его для нужд техникума.

Фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия