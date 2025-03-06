Главу округа в Карелии сняли с должности по решению суда

В Костомукшском городском округе по решению суда с должности снят Сергей Новгородов. О решении суда сообщает издание «Черника».

Суд удовлетворил иск прокурора Костомукши Антона Лямзина, который требовал досрочно прекратить полномочия Новгородова на посту главы администрации округа. Требование об отставке было связано с результатами проверки.

По данным источника, были выявлены незадекларированные счета супруги шдавы администрации в иностранных банках, конфликт интересов при распределении бюджетных средств в пользу семейного бизнеса и сокрытие доходов. Прокуратура направляла представления в совет Костомукшского городского округа, но депутаты не реагировали.

Ранее главу администрации сняли с должности в Калевальском районе из-за конфликта интересов.