В одном из районов глава лишилась должности в связи с утратой доверия

Конфликт интересов в Калевальском районе привел к тому, что должности лишилась глава администрации. Об этом сообщили в прокуратуре.

Глава администрации Калевальского района не предприняла мер для урегулирования конфликта интересов при решении вопроса о передаче подведомственному учреждению служебного жилья для последующего предоставления его работнице, которая приходится главе администрации племянницей. На нарушения законодательства о противодействии коррупции обратила внимание калевальская прокуратура.

Совету депутатов Калевальского района вынесли представление и потребовали инициировать процедуру отправки главы администрации в отставку. Но этот вопрос не был разрешен.

Тогда прокуратура обратилась в суд и потребовала прекратить полномочия главы администрации в связи с утратой доверия. Суд позицию надзорного ведомства поддержал. После вступления решения в силу прокуратура проследит за его исполнением.

Напомним, в Петрозаводске прокурор также требует лишить полномочий двух депутатов городского совета. Ведомство усмотрело также конфликт интересов и нарушения антикоррупционного законодательства.