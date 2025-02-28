Глава Карелии произвел кадровые назначения в Правительстве Карелии

В соответствии с указом Главы Карелии с 1 марта Россыпнов Виктор Викторович назначен членом Правительства Республики Карелия – заместителем Премьер-министра Правительства Республики Карелия по развитию инфраструктуры.

Ранее Артур Парфенчиков принял решение сделать эту должность освобожденной. Вице-премьер по развитию инфраструктуры будет координировать контролировать деятельность республиканского Минстроя, Министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия, а также Госкомитета по ценам и тарифам.

Исполнение обязанностей Министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия возложено на заместителя министра Федоричева Александра Леонидовича.

По указу Главы Карелии с 1 марта Ермолаев Олег Александрович назначен членом Правительства Республики Карелия – заместителем Премьер-министра Правительства Республики Карелия по вопросам экономики.

В формировании команды руководствуюсь принципом – растить кадры внутри системы. У руководителей высшего звена должен быть опыт работы «на земле», они должны понимать проблемы земляков и последовательно их решать. Только так можно решить главную нашу задачу – повысить благополучие жителей республики,

– подчеркнул Артур Парфенчиков.

Исполнять обязанности Министра экономического развития будет первый заместитель министра Ломако Александр Владимирович.

Фото: пресс-служба Правительства РК