28 февраля 2025, 09:39
Медвежьегорский район преобразуют в округ
Инициативу о преобразовании района в округ должны будут рассмотреть в парламенте Карелии
фото: vk.com/wall863330236_1225?w=wall863330236_1225
Депутаты Медвежьегорского района поддержали создание муниципального округа. Решение приняли 27 февраля представители муниципальных образований.
«На районной сессии депутаты единогласно выразили согласие за создание муниципального округа с административным центром в городе Медвежьегорске»,
- сообщила глава администрации района Людмила Журавлева.
Между тем, по информации телеграм-канала From Karelia with freedom, на публичных слушаниях в Пиндушском городском поселении и Челмужском сельском поселении большинство участников высказались против преобразования в округ, то есть за сохранение местного самоуправления.
Инициативу о преобразовании района в еще один округ должны будут рассмотреть в парламенте Карелии.