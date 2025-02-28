Медвежьегорский район преобразуют в округ

Депутаты Медвежьегорского района поддержали создание муниципального округа. Решение приняли 27 февраля представители муниципальных образований.

«На районной сессии депутаты единогласно выразили согласие за создание муниципального округа с административным центром в городе Медвежьегорске»,

- сообщила глава администрации района Людмила Журавлева.

Между тем, по информации телеграм-канала From Karelia with freedom, на публичных слушаниях в Пиндушском городском поселении и Челмужском сельском поселении большинство участников высказались против преобразования в округ, то есть за сохранение местного самоуправления.

Инициативу о преобразовании района в еще один округ должны будут рассмотреть в парламенте Карелии.