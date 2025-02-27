Бывший прокурор возглавил округ в Карелии

В Сегежском округе выбрали нового главу. Конкурс на замещение должности главы Сегежского округа состоялся 26 февраля.

Депутаты совета округа выбирали из трех кандидатов – Рашида Бескембирова, Павла Волкова и Ольги Максимовой.

Их проверили на знание норм действующего законодательства, они прошли собеседование с членами конкурсной комиссии, а затем выступили перед советом депутатов.

В итоге большинство голосов набрал Рашид Бескембиров. Вновь избранный глава вступит в должность после оформления всех предусмотренных законом документов.

В сообществе «Карелфорния News» написали, что Бескембиров – бывший прокурор.