27 февраля 2025, 11:03
Бывший прокурор возглавил округ в Карелии
Рашид Бескембиров возглавил Сегежский округ, так решили депутаты
фото: vk.com/segezhsky?w=wall-185012143_34582
В Сегежском округе выбрали нового главу. Конкурс на замещение должности главы Сегежского округа состоялся 26 февраля.
Депутаты совета округа выбирали из трех кандидатов – Рашида Бескембирова, Павла Волкова и Ольги Максимовой.
Их проверили на знание норм действующего законодательства, они прошли собеседование с членами конкурсной комиссии, а затем выступили перед советом депутатов.
В итоге большинство голосов набрал Рашид Бескембиров. Вновь избранный глава вступит в должность после оформления всех предусмотренных законом документов.
В сообществе «Карелфорния News» написали, что Бескембиров – бывший прокурор.