Прокурор пытается лишить полномочий двух депутатов Петросовета

Прокуратура Петрозаводска выявила нарушения антикоррупционного законодательства со стороны двух депутатов городского совета. В ноябре прошлого года они не сообщили о конфликте интересов при голосовании по вопросу изменения порядка назначения денежного содержания главы городского округа.

При этом глава округа является их фактическим работодателем, так как оба депутата возглавляют муниципальные учреждения, отметили в прокуратуре Карелии.

Согласно законодательству, депутаты обязаны были заявить о конфликте интересов и принять меры для его урегулирования. Однако этого сделано не было.

В связи с выявленными нарушениями прокурор внес председателю Петрозаводского городского совета представление об устранении нарушений и потребовал рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий депутатов.

После того как требования прокуратуры не были выполнены, прокурор обратился в суд с административными исковыми заявлениями. В них он потребовал признать бездействие городского совета и выборных должностных лиц незаконным, а также прекратить их полномочия в связи с утратой доверия. В настоящее время заявления находятся на рассмотрении суда. // фото: pixabay.com