Автобусный маршрут Петрозаводск – Суоярви возобновят

Автобусный маршрут между Петрозаводском и Суоярви будет восстановлен. Соответствующее поручение региональному министерству транспорта дал глава Карелии во время встречи с жителями Суоярвского округа.

Новый маршрут, который станет социально значимым, будет обслуживаться государственным предприятием-перевозчиком.

По словам Парфенчикова, транспортная проблема в округе остается острой. Передача четырех автобусов для организации перевозок не решила вопрос полностью, так как рейсы частного перевозчика часто отменяются.

Теперь автобусы будут курсировать дважды в день — утром и днем, что должно улучшить доступность маршрута для жителей. // фото: правительство Карелии