25 февраля 2025, 11:41
Автобусный маршрут Петрозаводск – Суоярви возобновят
Транспортная проблема Суоярви: маршрут Петрозаводск – Суоярви передан госпредприятию
Автобусный маршрут между Петрозаводском и Суоярви будет восстановлен. Соответствующее поручение региональному министерству транспорта дал глава Карелии во время встречи с жителями Суоярвского округа.
Новый маршрут, который станет социально значимым, будет обслуживаться государственным предприятием-перевозчиком.
По словам Парфенчикова, транспортная проблема в округе остается острой. Передача четырех автобусов для организации перевозок не решила вопрос полностью, так как рейсы частного перевозчика часто отменяются.
Теперь автобусы будут курсировать дважды в день — утром и днем, что должно улучшить доступность маршрута для жителей. // фото: правительство Карелии