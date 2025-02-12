Выбор редакции: в Карелии все богатеют, дворник - молодец

Женщина принимала душ и получила ожоги.

Сайты с объявлениями о продаже санкционных товаров из Финляндии и Эстонии заблокируют.

В Петербурге спасают парня из Карелии, которого нашли под окнами дома.

Старательного и доброго дворника отблагодарили петрозаводчане. Мужчина признался, что такая поддержка со стороны жильцов стала для него приятным сюрпризом.

В Карелии выросла средняя зарплата. В ноябре прошлого года средняя зарплата в Карелии составила 72 600 рублей. За год она выросла на 14,8%. При этом реальная зарплата, рассчитанная с учетом инфляции, увеличилась на 6,7%.

В республике падает рождаемость, растет смертность, люди активно уезжают.

На севере Карелии люди жалуются на воду – цвет колы, черви и водоросли. Но у местных властей нет денег на строительство очистных.

Нарушения в содержании дорог в зимний период в Петрозаводске выявила прокуратура. Представления об устранении нарушений выдали подрядчику, сити-менеджеру и начальнику ГИБДД по городу.

Карелия снова стала местом для съемок. В этот раз в нашем крае снимают сказку-блокбастер.

Таким запомнился нам этот день. Берегите себя и своих близких. Доброй ночи.