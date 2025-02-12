Страницы сайтов по продаже «санкционки» заблокируют в Петрозаводске

Петрозаводский городской суд принял решение о блокировке интернет-страниц, на которых размещались объявления о продаже санкционных товаров из Финляндии и Эстонии. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Поводом для судебного разбирательства стал иск транспортного прокурора, который обратил внимание на 17 объявлений, размещенных на популярных маркетплейсах. В этих объявлениях предлагалась сельскохозяйственная продукция, ввоз которой на территорию России запрещен из-за действующих санкций.

Суд признал информацию о товарах рекламой, что противоречит действующему законодательству. Иск прокурора был удовлетворен в полном объеме, а решение суда подлежит немедленному исполнению. // фото: unsplash.com