Ледовые переправы открылись в Карелии

В Карелии открыты ледовые переправы. Об этом информирует паблик администрации Пудожского района.

Так, 11 февраля введена в эксплуатацию пешая ледовая переправа через реку Водла. Она расположена между поселками Шальский и Ново-Стеклянное.

С 10 февраля также заработали транспортные ледовые переправы через реки Водла и Колода. Они находятся между поселками Кубово и Кубовский Сплавучасток, между поселком Кубовский Сплавучасток и деревней Кубовская.

Спасатели предупреждают, что движение по водоемам вне ледовых переправ может привести к провалу под лед. // Фото: unsplash.com / Erin Mckenna