Новую версию сказки «Морозко» с Елизаветой Боярской снимают в Карелии

Новую версию сказки «Морозко» в начале февраля снимали в Олонецком районе. Съемки прошли в деревне Большая Сельга. Местные жители приняли участие в творческом процессе, снявшись в массовке. Еще одной локацией в нашей республике для съемок станет горный парк «Рускеала».

В новой интерпретации сказки-блокбастера сводные сестры Марфа и Настя окажутся лучшими подругами, которым вместе предстоит справиться с ведьмой, которая погрузила в сон волшебника Морозко, что привело к ужасающим изменениям.

Режиссером картины стал Эдуард Бордуков. В фильме играют Елизавета Боярская, Кирилл Зайцев, Артем Быстров и Светлана Колпакова и другие. Релиз сказки (6+) запланирован на 14 февраля 2026 года.

Съемки стартовали осенью прошлого года. Основные события разворачиваются кроме локаций в Карелии таких местах, как туристическая деревня Мандроги, природный парк чудес «Кудыкина гора» и других.

Осенью в Большой Сельге тоже проходили съемки. // фото из открытых источников опубликовано на странице главы района Вадима Мурого