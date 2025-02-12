Население Карелии стремительно сокращается

Население Карелии продолжает сокращаться. Это следует из данных, опубликованных в докладе Карелиястата о социально-экономическом положении республики.

По информации ведомства, в январе-ноябре 2024 года в Карелии родились 3693 ребенка. Годом ранее было больше - 3866 детей. За первые 11 месяцев 2024 года умерли 8084 жителя республики. В 2023 году умерших было 7930.

Таким образом, смертность растет, а рождаемость падает. В январе-ноябре 2024 года естественная убыль населения Карелии составила 4391 человека.

Не помогает демографии и миграция. В республику приехали на ПМЖ 11 746 человек, а уехал из республики 12 071 житель. Миграционная убыль составила 325 человек.

Таким образом, в январе-ноябре 2024 года население РК сократилось на 4716 человек. \\ Фото "Петрозаводск говорит"