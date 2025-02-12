В Карелии зафиксирован рост детского травматизма в ДТП

По данным Госавтоинспекции Карелии, за прошлый год на дорогах республики погибли два ребенка. Уровень аварийности в регионе остается высоким, что вызывает серьезную обеспокоенность у правоохранительных органов.

Большинство смертельных случаев произошло в момент столкновения транспортных средств. Половина погибших — водители, но среди жертв также были пассажиры. В Госавтоинспекции отметили, что особую опасность представляют наезды на пешеходов и съезды с дороги.

Особое внимание в ведомстве уделяют проблеме детского травматизма. В 2024 году в 134 дорожно-транспортных происшествиях пострадали 145 детей. По сравнению с предыдущим годом этот показатель вырос более чем в два раза.

Основной причиной аварий с летальным исходом стали нарушения правил дорожного движения. Среди наиболее частых нарушений — несоответствие скорости дорожным условиям, выезд на встречную полосу, неправильный обгон, нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части, а также переход дороги в неположенном месте. // фото: Госавтоинспекция Карелии