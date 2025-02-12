12 февраля 2025, 14:15
Средняя зарплата выросла в Карелии
Доходы жителей республики незначительно увеличились
В Карелии выросла средняя зарплата. Данные о доходах жителей республики за ноябрь 2024 года приводятся в ежемесячном отчете о социально-экономическом положении РК, который опубликован на сайте Карелиястата.
Так, в ноябре прошлого года средняя зарплата в Карелии составила 72 600 рублей. За год она выросла на 14,8%. При этом реальная зарплата, рассчитанная с учетом инфляции, увеличилась на 6,7%.
Отметим, что в октябре 2024 года средняя зарплата в республике составляла 72 160 рублей. \\ Фото "Петрозаводск говорит"