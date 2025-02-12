ГИМС Сортавалы оштрафовал судоводителей за управление без прав

На Ладожском озере прошли масштабные проверки, организованные инспекторами ГИМС Сортавалы. В ходе патрулирования были обследованы места рыбной ловли, а также зоны посадки и высадки пассажиров аэролодок.

В результате рейдов троих судоводителей привлекли к административной ответственности за управление судами без соответствующих прав. Об этом сообщили в официальном паблике администрации Сортавальского округа.

Кроме выявления нарушений инспекторы провели профилактические беседы с рыбаками и отдыхающими. Особое внимание уделяли правилам безопасного поведения на водоемах в зимний период. С любителями подледной рыбалки и туристами обсудили, как избежать опасных ситуаций и что делать в случае чрезвычайных происшествий. // фото: администрация Сортавалы