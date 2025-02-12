12 февраля 2025, 14:03
Общество

ГИМС Сортавалы оштрафовал судоводителей за управление без прав

На Ладожском озере провели беседы о безопасности с рыбаками и отдыхающими

На Ладожском озере прошли масштабные проверки, организованные инспекторами ГИМС Сортавалы. В ходе патрулирования были обследованы места рыбной ловли, а также зоны посадки и высадки пассажиров аэролодок. 

В результате рейдов троих судоводителей привлекли к административной ответственности за управление судами без соответствующих прав. Об этом сообщили в официальном паблике администрации Сортавальского округа. 

Кроме выявления нарушений инспекторы провели профилактические беседы с рыбаками и отдыхающими. Особое внимание уделяли правилам безопасного поведения на водоемах в зимний период. С любителями подледной рыбалки и туристами обсудили, как избежать опасных ситуаций и что делать в случае чрезвычайных происшествий. // фото: администрация Сортавалы

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Метки: 
новости Карелии
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ГИМС
аэролодки