Уборка дорог в Петрозаводске не прошла мимо прокуратуры – кого накажут

Нарушения содержания дорог зимой в столице карелии выявила прокуратура. Для нашего города это уже не впервые. В преддверии зимы чиновники и коммунальная службы обычно устраивают смотрины спецтехники, говорят о запасах соли и песка, но потом проходит первый снегопад, следов второй, третий и что-то идет не так. Этот год не стал исключением.

Городская прокуратура вместе с сотрудниками ГАИ выявила зауживание проезжей части, снежные валы в треугольнике видимости. Все это создает угрозу причинения вреда имуществу, здоровью и жизни участников дорожного движения, то есть нас с вами и приезжих гостей.

По информации надзорного органа, нарушения связаны с невключением автомобильных дорог в муниципальный контракт и несоответствием запланированного объема работ фактически необходимым.

Руководителю ООО «Кондопожское ДРСУ» внесено представление об устранении нарушений. Также на него завели административное дело за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог. Представления об устранении нарушений внесены главе Петрозаводска и начальнику ГИБДД УМВД по Петрозаводску.

Акты прокурорского реагирования еще рассматривают. За фактическим устранением нарушений следит прокуратура. // иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»