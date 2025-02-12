Стало известно, кого наказали за гниющую рыбу на берегу Янисъярви

Свалка гниющей рыбы на берегу Янисъярви вблизи форелевого хозяйства оказалась не единственным нарушением. О результатах проверки в Сортавальском округе сегодня рассказали в прокуратуре.

Рыбоводный участок на озере по договору предоставлен ООО «Меркурий». Предприятие разместило и хранило на берегу биологические отходы, тем самым нарушив законодательство в сфере ветеринарии.

Росрыболовство также нашло нарушения. Садки расположены за пределами рыбоводного участка, предоставленного в пользование организации. Это является нарушением законодательства о рыболовстве.

Руководителю организации внесли представление об устранении нарушений закона, в итоге пять должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

Гниющую рыбу направили на утилизацию. Природоохранная прокуратура следит, чтобы садки переместили в границы согласованного с фирмой участка. // фото стопкадр