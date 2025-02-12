Пожар вспыхнул в помещении автомастерской в Петрозаводске

Пожарных поднимали по тревоге из-за сообщения о возгорании на Ключевой в Петрозаводске.

Возгорание вспыхнуло днем 12 февраля на улице Антонова, 1-а, в помещении автосервиса.

Огонь повредил оборудование для обогрева. Огонь не затронул транспортные средства. Также, как сообщили в МЧС Карелии, люди не пострадали. // фото телеграм-канал МЧС Карелии