12 февраля 2025, 17:41
Пожар вспыхнул в помещении автомастерской в Петрозаводске
Ни машины, ни люди не пострадали в результате возгорания в гаражном боксе
Пожарных поднимали по тревоге из-за сообщения о возгорании на Ключевой в Петрозаводске.
Возгорание вспыхнуло днем 12 февраля на улице Антонова, 1-а, в помещении автосервиса.
Огонь повредил оборудование для обогрева. Огонь не затронул транспортные средства. Также, как сообщили в МЧС Карелии, люди не пострадали. // фото телеграм-канал МЧС Карелии