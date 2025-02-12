Мост может не выдержать грузовики, проезд ограничат

На путепроводе над трассой «Кола» в районе Синявино в Ленобласти обнаружили дефекты. Их будут устранять, но для водителей установят ограничения. Об этом предупреждает портал 47news.ru.

С 10 марта грузовикам массой более 25 тонн будет запрещено проезжать по переправе над 47-м километром трассы «Кола». Всем остальным запретят двигаться больше 70 км/ч.

При обследовании путепровода обнаружили разрушение бетона насадок опор, трещины в ребрах балок пролетных строений, нарушение гидроизоляции и другие.

Водители грузовиков смогут объехать запрещенной участок по трассе «Кола» при движении от подъезда к Синявинским высотам или подъезда к «Коле» от дороги «Шлиссельбург - Нижняя Шальдиха - станция Назия». // фото freepik.com