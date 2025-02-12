Неизвестные нацарапали послание на мраморных скалах в Рускеале

Мраморные скалы Рускеалы изуродовали надписи неизвестных авторов. Об этом сообщили на телеканале «Сампо Тв 360°». Они выцарапали надписи и свои имена.

Не все гости туристического объекта относятся с уважением к этому месту. В парке говорят, что стереть надписи с мрамора практически невозможно, так как теряется историческая и природная ценность камня.

В парке напомнили, что вандализм не просто не красив, но и наказывается по закону.

В 2023 году из парка украли фигурку главного символа парка Марморика Луки, а в 2024 году пропала его сестра Моол. // фото «Петрозаводск говорит»