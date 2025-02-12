12 февраля 2025, 20:44
Неизвестные нацарапали послание на мраморных скалах в Рускеале
Горный парк подвергся очередному акту вандализма
Мраморные скалы Рускеалы изуродовали надписи неизвестных авторов. Об этом сообщили на телеканале «Сампо Тв 360°». Они выцарапали надписи и свои имена.
Не все гости туристического объекта относятся с уважением к этому месту. В парке говорят, что стереть надписи с мрамора практически невозможно, так как теряется историческая и природная ценность камня.
В парке напомнили, что вандализм не просто не красив, но и наказывается по закону.
В 2023 году из парка украли фигурку главного символа парка Марморика Луки, а в 2024 году пропала его сестра Моол. // фото «Петрозаводск говорит»