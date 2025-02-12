Врачи Петербурга борются за жизнь молодого человека из Карелии

Врачи в Санкт-Петербурге пытаются спасти жителя карельского поселка Поросозеро. Инцидент произошел в ночь на 12 февраля, когда молодого человека обнаружили под окнами дома в центре города, сообщили источники ИА «Агентство журналистских расследований».

По их данным, скорую помощь на улицу Восстания вызвали одновременно прохожий и друг пострадавшего.

Медики диагностировали у мужчины кататравму, открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, а также переломы основания черепа и ребер. Кроме того, у пациента повреждены легкие и разорвана селезенка.

В настоящее время молодой человек находится в тяжелом состоянии и помещен в хирургическую реанимацию одной из больниц Петербурга. // фото: unsplash.com