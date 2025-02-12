Петрозаводчанка принимала душ и получила ожоги лица

В Петрозаводске произошел неприятный инцидент, в результате которого жительница города получила ожоги. ЧП случилось в доме на улице Чкалова, 58/Сыктывкарская, 2.

Как сообщили в паблике «Перевалка NEWS | Петрозаводск», женщина пострадала из-за резкого скачка температуры воды в душе. У нее обожжены лицо и веки, а также наблюдается шелушение кожи.

По словам пострадавшей, сантехники неоднократно приезжали для устранения неполадок, но проблема так и не была решена. Жильцы верхних этажей дома уже давно сталкиваются с подобными трудностями: принять ванну или нормально помыться под душем практически невозможно.

Подписчики паблика в комментариях отметили, что аналогичные ситуации происходят и в других домах микрорайона Перевалка, в частности на улицах Зеленой, Архипова и в Ругозерском переулке. // фото: pixabay.com