Маршрутку в Петрозаводске сравнили с адской колесницей

Обсуждение качества предоставляемых перевозчиками услуг не стихает в Петрозаводске.

На этот раз досталось автобусу №5, который горожане сравнили с адской колесницей.

Обшивка кресел порвана, торчат клочки, некоторые кресла исписаны маркерами, встречаются и нецензурные словечки.

Вдобавок, кресла шатаются, что на них страшно садиться, а приходится, так как других мест нет.

«Сидения все ободранные, на полу валяются части самого автобуса. Третий ряд с конца слева - кресла шатаются, наклоняются назад от малейшего движения. А если они перестанут держаться и пассажиры упадут на тех, кто сидит сзади?»

- выражают свое возмущение в паблике «Подслушано в Птз».

«Когда это безобразие прекратится? Или же нам надо ждать, пока этот транспорт увезет нас в могилу?» // фото vk.com/podslushanovptz