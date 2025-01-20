Выбор редакции: упавшая наледь на человека, преступность в Карелии

Отработавшая более 20 лет в стенах администрации Елена Логинова покидает свой пост. Ее кандидатура заявлена на должность аудитора Контроль-счетной палаты Карелии.

Работникам детсада в поселке Чупа не выплатили зарплату за декабрь. Деньги должны были выдать до 15 января, но к 20 числу выплат так и не поступило.

Карелия оказалась среди антилидеров в рейтинге регионов по качеству питания. В регионе люди едят много соли и жира.

Кондопожское ДРСУ вывезло с улиц Петрозаводска более 18 800 тонн снега. Работы продолжаются в плановом порядке.

Лед продолжает падать с крыш на людей. В этот раз досталось сотруднику коммунальной службы на улице Лизы Чайкиной. Мужчине назначили амбулаторное лечение. СК проводит проверку.

Самый высокий уровень преступности в России зафиксирован в Карелии.

Синоптики прогнозируют неустойчивую погоду на этой неделе.

Таким запомнился нам этот день. Берегите себя и своих близких. Доброй ночи.