Не знал, не участвовал, взяток не брал, препятствия не создавал

Текст, фото: Антонина Кябелева

20 января в Петрозаводском городском суде завершились прения сторон по уголовному делу, возбужденному в отношении главного государственного инспектора Северо-Западного управления Ростехнадзора Георгия Хе. Он обвиняется в покушении на получение взятки путем вымогательства в сумме 6 миллионов рублей от директора ООО «Соломенский лесозавод» Андрея Пладова.

В прениях выступили Георгий Хе и его адвокаты Роман Масалев и Михаил Шогин.

Если абстрагироваться от размышлений о виновности или невиновности бывшего инспектора Ростехнадзора, то, с точки зрения состязательности сторон, выступление Романа Масалева было четким, лаконичным, убедительным. На фоне блеклой речи гособвинителя Сергея Скворцова ее и вовсе можно назвать блестящей.

Масалев начал с того, что сторона защиты с самого начала была заинтригована и ждала, когда же обвинение предъявит объективные доказательства вины его подзащитного:

«Таких доказательств в деле не нашлось».

По оценке адвоката, в ходе судебного следствия таких доказательств тоже не было предъявлено.

«Выскажу крамольную мысль. Даже для того чтобы качественно и убедительно сфальсифицировать материалы уголовного дела, требуется быть квалифицированным юристом… То, что поступило в суд для рассмотрения по существу, – это не уголовное дело. Это суррогат, подделка, результат небрежной и халтурной работы»,

- сказал адвокат.

По версии гособвинения, Хе создавал искусственные препятствия для выдачи разрешения на введение в строй электрооборудования нового пеллетного завода, проект которого реализовывал Соломенский лесозавод. В качестве посредников выступили директор фирмы-подрядчика «ТД Промтехмаркет» Артем Мухоморов и Роман Алексеев, который представлялся как главный инженер этой компании. Мухоморов и Алексеев передали предложение директору Пладову, который его принял. Посредников задержали на территории лесозавода во время итоговых переговоров с Пладовым, когда уже дошло до перечисления денег по фиктивному договору на счет ООО «ТД Промтехмаркет». Позднее Мухоморов и Алексеев были освобождены от уголовного преследования.

Роман Масалев настаивает, что так и осталось непонятным, почему подсудимому вменяют покушение на получение взятки в размере именно шести миллионов рублей. Дело в том, что с этой суммы один миллион рублей фирма «ТД Промтехмаркет» должна была бы заплатить государству в качестве НДС. Адвокат заметил, что следователь так и не выяснил, а какие еще налоги должна была бы уплатить компания после получение денег по договору. Согласно обвинению, Хе причиталось 2,5 миллиона рублей, а остальные деньги Алексеев и Мухоморов планировали поделить между собой.

Защитник отметил, что за рамками расследования осталось немало вопросов. Например, как конкретно подельники планировали поделить деньги между собой и каким образом они собирались обналичить полученные средства. Адвокат напомнил содержание телефонного разговора между Мухоморовым и его матерью, когда тот утверждает, что руководители завода не сумели его «сломать», предлагая расплатиться наличкой. Мухоморов признается матери, что ему придется поделиться с Алексеевым. Георгий Хе в этом разговоре вообще не упоминается.

В день задержания, продолжил защитник, Мухоморов продемонстрировал Пладову удостоверение сотрудника Ростехнадзора, которое в свое время было выдано Алексееву, но которое тот не сдал при увольнении. По его мнению, выглядит это крайне нелогично, если поверить, что к тому времени на заводе были осведомлены о главной роли Георгия Хе в деле получения взятки. Масалев считает, что демонстрация удостоверения Алексеева свидетельствует только о том, что на тот момент фамилия Хе в качестве главного заинтересованного лица вообще не звучала.

Другой принципиальный момент касается того, каким образом подсудимый тормозил выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию энергопринимающей установки. Гособвинение настаивает, что Хе осознавал, что все требования выполнены, но все равно не хотел оформлять разрешительные документы, пока не будут переведены деньги по фиктивному договору. Роман Масалев отметил, что и переписка между Хе и Алексеевым, и разговоры во время посещения инспектором завода подтверждают, что недостатки на заводе имелись, и с этим никто даже не спорил. Мало того, госинспектор рассказывал, как именно их следует устранить. Бывшие коллеги подсудимого подтвердили правомерность предъявляемых Георгием Хе требованиий к оборудованию.

«О каких таких искусственно созданных препятствиях мы говорим, если Хе во всех подробностях и деталях неоднократно объяснял…, какие недостатки и каким образом следует устранить, чтобы получить заветное разрешение. Разве так выглядит искусственное создание препятствий?»

- задал адвокат вопрос.

Масалев отметил, что обвинение строится на показаниях Алексеева и Мухоморова, которые вели переговоры с руководством завода: «Фамилия Хе в контексте получения денег не упоминалась в разговорах вообще». Адвокат считает, что перед перспективой уголовного наказания за покушение на мошенничество, Алексеев и Мухоморов предпочли дать показания против Хе.

«Сторона обвинения вашими руками хочет расправиться с человеком, который преступление не совершал»,

- сказал Роман Масалев, обращаясь к председателю Петрозаводского городского суда Денису Катанандову.

Адвокат попросил вынести оправдательный приговор.

«Я специально к выступлению не готовился»,

- заметил адвокат Михаил Шогин.

Свое выступление он построил на длительном по времени и, с моей точки зрения, утомительном чтении расшифровки аудиозаписей разговоров между Хе и сотрудниками завода во время посещения предприятия госинспектором. Шогин старательно воспроизводил все «угу» и «ага», фигурирующие в стенограмме разговоров, явно испытывая терпение Дениса Катанандова. Судья корректно попросил сократить цитирование стенограммы разговоров, которые в ходе судебных заседаний уже заслушивались. Адвоката, правда, это не остановило. Он объяснил свой интерес к стенограммам желанием отправить эти разговоры «в народ». Правда, сомнительно, чтобы «народ» все это смог «переварить». Михаил Шогин также настаивал на невиновности своего подзащитного.

Как отмечал прокурор, в переписке между Хе и Алексеевым в мессенджерах подсудимый активно интересовался, подписан ли договор между ООО «ТД Промтехмаркет» и Соломенским лесозаводом, и когда пройдет оплата.

Георгий Хе заметил, что речь шла о другом договоре, который касался оказания услуг по сдаче объекта. Он утверждает, что о планах Алексеева и Мухоморова, связанных с получением взятки, узнал уже из материалов уголовного дела, а все его претензии к оборудованию были абсолютно законны.

27 января Георгию Хе будет предоставлено право сказать последнее слово. А дальше останется только ждать, какой приговор вынесет Денис Катанандов.

Напомним, прокурор настаивает на строгом наказании в виде 10 лет лишения свободы с отбываем в колонии строго режима, штрафом в 60 миллионов рублей и запретом занимать государственные должности в течение 10 лет.