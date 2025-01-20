Парфенчиков: у каждой площадки должен быть хозяин

Сегодня в ходе заседания Правительства республики Глава Карелии дал ряд поручений, касающихся вывоза мусора и уборки контейнерных площадок. Это одна из наиболее острых проблем.

- Задача оператора – регулярный вывоз мусора и его переработка. Но за мусорной площадкой нужно следить в системе. У оператора сегодня нет таких полномочий и средств. У каждой площадки должен быть хозяин. Если оператор будет ее убирать, это повлечет за собой дополнительные расходы, которые приведут к увеличению тарифа,

– подчеркнул Артур Парфенчиков.

Глава Карелии отметил, что сейчас в республике вырабатывают механизм возложения ответственности за содержание муниципальных контейнерных площадок на управляющие компании и ТСЖ.

– Многие готовы к этому. Если жильцы не определились с придомовой территорией, они могут взять в аренду муниципальную. Но отвечать за нее тоже должны управляющая компания и ТСЖ.

– отметил Артур Парфенчиков.

Еще одна проблема, которую обозначил Глава республики в ходе совещания, – небытовой мусор. На контейнерных площадках накапливаются автошины, строительные материалы и подобные отходы, за вывоз которых региональный оператор не отвечает.

– Проблема должна решаться в диалоге с жителями. Если мусор накапливается, значит необходимо заказать крупный контейнер и вывезти,

– сказал Артур Парфенчиков.

Глава республики напомнил, что с 2018 года данная сфера относится к национальному проекту «Экология», одна из задач которого – раздельный сбор и переработка отходов. Эту задачу на территории республики выполняет «Карельский экологический оператор» – преемник «Автоспецтранса», 49% предприятия принадлежит республике.

Фото: Пресс-служба Правительства РК